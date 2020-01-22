Смертельное ДТП в Видземе: пешеход неожиданно вышел на проезжую часть

Авария с погибшим произошла в Видземе. Как сообщила агентству LETA старший специалист Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане, вчера около 8.30 в Марциенской волости Мадонского края, на 35 км автодороги Плявиняс-Мадона автомашина сбила человека, который скончался на месте происшествия.

По первоначальной информации, пешеход неожиданно вышел на проезжую часть.

Водитель грузовой автомашины поспешно затормозил, но не избежал наезда. Полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства аварии.

За вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения задержано три человека, также в Риге поймано три водителя в состоянии наркотического опьянения.