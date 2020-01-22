Ср, 22.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке

Смертельное ДТП в Видземе: пешеход неожиданно вышел на проезжую часть
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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вчера, 22 января, в Латвии зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий. В одной из аварии погиб пешеход, еще восемь человек пострадали в ДТП, сообщили в Госполиции.

Авария с погибшим произошла в Видземе. Как сообщила агентству LETA старший специалист Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане, вчера около 8.30 в Марциенской волости Мадонского края, на 35 км автодороги Плявиняс-Мадона автомашина сбила человека, который скончался на месте происшествия. 

По первоначальной информации, пешеход неожиданно вышел на проезжую часть.

Водитель грузовой автомашины поспешно затормозил, но не избежал наезда. Полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства аварии. 

За вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения задержано три человека, также в Риге поймано три водителя в состоянии наркотического опьянения. 

За превышение скорости оформлено 157 протоколов, в целом за нарушения правил дорожного движения - 468.

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