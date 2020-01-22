Шуплинска: новая программа подготовки учителей решит проблему острого дефицита педагогов

По словам министра, данная программа является пилотным проектом, у которого будет продолжение.

"Мы хотим добиться изменений в мышлении, чтобы оно стало более глобальным, и основным принципом работы учителя стала бы не подготовка детей к централизованным экзаменам, а открытость к новым знаниям", - сказала Шуплинска.

Вчера правительство постановило выделить 2,2 млн евро на программу подготовки учителей, основанную на рабочей среде. Программа предусматривает, что человек, получивший высшее образование в другой области, может в течение года получить дополнительную квалификацию педагога.

Средства на программу выделены из Европейского социального фонда. В ее рамках будут обеспечены 100 бюджетных мест в год.

Программа предусматривает интенсивное обучение основам педагогики летом, а затем учителя будут получать необходимые знания и навыки, уже работая в школе.