Полиция приняла решение в нашумевшем деле Пугачевой и Рижского вокзала

Напомним, в начале июля 2019 года Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми приехали в Ригу. В это время в Москве, на Рижском вокзале разгорелся настоящий скандал. Примадонна до Риги обычно путешествует на личном вагоне. В этот раз к вагону по перрону артистку привезли на черном лимузине. Этот поступок артистки вызвал настоящий скандал.