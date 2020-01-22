Ср, 22.01.2020
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Полиция приняла решение в нашумевшем деле Пугачевой и Рижского вокзала

Алла Пугачева. Интервью программе "Время"

ФОТО: скриншот видео

Московские работники правопорядка не нашли нарушений в проезде Аллы Пугачевой в лимузине по перрону на Рижском вокзале в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что полиция ознакомилась с полученными видеоматериалами дела. Никаких нарушений правил дорожного движения выявлено не было.  

Напомним, в начале июля 2019 года Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми приехали в Ригу. В это время в Москве, на Рижском вокзале разгорелся настоящий скандал. Примадонна до Риги обычно путешествует на личном вагоне. В этот раз к вагону по перрону артистку привезли на черном лимузине. Этот поступок артистки вызвал настоящий скандал

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