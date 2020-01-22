Емельяненко арестовали на семь суток за пьяный дебош

По словам источника, Емельяненко устроил пьяный дебош в посёлке Супсех под Анапой. "Кубанские Новости" сообщают, что известный спортсмен был пьян и вёл себя неадекватно. В отношении Емельяненко был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Именно в этом посёлке Емельяненко проводил подготовку к бою против Магомеда Исмаилова, который должен состоятся 3 апреля. Организаторы боя уже сообщили, что арест Емельяненко не повлияет на проведение поединка.

Это далеко не первый раз, когда Емельяненко задерживают в нетрезвом состоянии. В марте 2019-го он был задержан в Кисловодске за вождение в пьяном виде - российский спортсмен разбил две машины, когда решил припарковаться. В мае прошлого года Емельяненко был задержан в Москве за распитие алкоголя в общественном месте.