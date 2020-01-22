15-летняя Коко Гауфф продолжает победное шествие на Australian Open

15-летняя американская теннисистка Коко Гауфф одержала вторую победу на Australian Open, обыграв румынку Сорану Кырстю со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
Матч между теннисистками продолжался 2 часа 6 минут. За это время Гауфф, которая занимает 67-е место в мировом рейтинге WTA, сделала два эйса, девять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. 29-летняя Кырстя (74 WTA) пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее теннисистки не встречались друг с другом.
В третьем круге Australian Open Коко Гауфф встретится с японкой Наоми Осакой, которая занимает четвёртое место в мировом рейтинге.
Отметим, что для Гауфф это первый в карьере Открытый чемпионат Австралии по теннису. В первом раунде текущего турнира она выбила американку Винус Уильямс 7:6 (7:5), 6:3.
Challenge Accepted 💯@cocogauff does it again ousting Cirstea 4-6 6-3 7-5 to set up a blockbuster third round clash with defending champion Naomi Osaka.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/xHrsOMng2N— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020