15-летняя Коко Гауфф продолжает победное шествие на Australian Open

Матч между теннисистками продолжался 2 часа 6 минут. За это время Гауфф, которая занимает 67-е место в мировом рейтинге WTA, сделала два эйса, девять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. 29-летняя Кырстя (74 WTA) пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее теннисистки не встречались друг с другом.