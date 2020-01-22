Ср, 22.01.2020
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15-летняя Коко Гауфф продолжает победное шествие на Australian Open

Коко Гауфф

ФОТО: EPA/Scanpix

15-летняя американская теннисистка Коко Гауфф одержала вторую победу на Australian Open, обыграв румынку Сорану Кырстю со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Матч между теннисистками продолжался 2 часа 6 минут. За это время Гауфф, которая занимает 67-е место в мировом рейтинге WTA, сделала два эйса, девять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. 29-летняя Кырстя (74 WTA) пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее теннисистки не встречались друг с другом.

В третьем круге Australian Open Коко Гауфф встретится с японкой Наоми Осакой, которая занимает четвёртое место в мировом рейтинге.

Отметим, что для Гауфф это первый в карьере Открытый чемпионат Австралии по теннису. В первом раунде текущего турнира она выбила американку Винус Уильямс 7:6 (7:5), 6:3.

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