Ср, 22.01.2020
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"Один из главных боёв в моей жизни": Бриедис и Дортикос встретились лицом к лицу

Майрис Бриедис и Юньер Дортикос

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В среду, 22 января, в Риге состоялась пресс-конференция с участием латвийского боксёра Майриса Бриедиса и кубинца Юньера Дортикоса, которые 21 марта в "Арене Рига" сойдутся в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

"Хочу переписать историю бокса и оставить после себя наследие", - сказал Дортикос, который не скрывал, что уверен в своей победе.

Бриедис, в свою очередь, подчеркнул, что для него очень важно, что бой состоится в Риге. "Это дополинтельная мотивация и большая ответственность", - сказал Майрис.

В полуфиналах Всемирной боксёрской суперсерии, которые состоялись 15 июня 2019-го года в Риге, Дортикос одолел американца Эндрю Табити, а Бриедис в скандальном поединке оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.

"Это будет большой праздник для всей Латвии. Тяжело предсказать, каким получится бой. Победит тот, кто лучше выполнит домашнюю работу", - считает Бриедис.

Бриедис также подчеркнул, что этот бой для него станет одним из самых главных в карьере. Ожидается, что Дортиком и Бриедис будут сражаться за чемпионский пояс IBF, который в данный момент принадлежит кубинцу. Кроме того, боксёры сразятся за пояс журнала The Ring и Кубок Мухаммеда Али.

За время своей профессиональной карьеры Бриедис одержал 26 побед (19 нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету Дортикоса - 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

Галерея: Пресс-конфереция Майриса Бриедиса и Юньера Дортикоса

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