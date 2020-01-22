"Один из главных боёв в моей жизни": Бриедис и Дортикос встретились лицом к лицу

"Хочу переписать историю бокса и оставить после себя наследие", - сказал Дортикос, который не скрывал, что уверен в своей победе.

Бриедис, в свою очередь, подчеркнул, что для него очень важно, что бой состоится в Риге. "Это дополинтельная мотивация и большая ответственность", - сказал Майрис.

В полуфиналах Всемирной боксёрской суперсерии, которые состоялись 15 июня 2019-го года в Риге, Дортикос одолел американца Эндрю Табити, а Бриедис в скандальном поединке оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.

"Это будет большой праздник для всей Латвии. Тяжело предсказать, каким получится бой. Победит тот, кто лучше выполнит домашнюю работу", - считает Бриедис.

Бриедис также подчеркнул, что этот бой для него станет одним из самых главных в карьере. Ожидается, что Дортиком и Бриедис будут сражаться за чемпионский пояс IBF, который в данный момент принадлежит кубинцу. Кроме того, боксёры сразятся за пояс журнала The Ring и Кубок Мухаммеда Али.

За время своей профессиональной карьеры Бриедис одержал 26 побед (19 нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету Дортикоса - 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.