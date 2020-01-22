Нападающий рижского "Динамо" Джериньш дисквалифицирован за толчок судьи

Напомним, что во вторник, 21 января, рижское "Динамо" у себя дома в овертайме уступило ХК "Сочи" - 1:2. В конце второго периода Джериньш толкнул судью, за что был дисквалифицирован до конца игры.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел спорные эпизоды этого матча и решил дисквалифицировать форварда на основании п. 1.31. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи). Кроме того, хоккеист будет подвергнут денежному штрафу.

Интересно, что это уже вторая дисквалификация за атаку арбитра. Ранее аналогичным образом был наказан защитник "Амура" Максим Игнатович за подножку против судьи.

Два ближайших матча рижское "Динамо" проведёт дома - против владивостокского "Адмирала" (25 января) и новосибирской "Сибири" (28 января).