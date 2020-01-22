Очаг смертельного вируса в Китае - город Ухань. Что о нем известно?

В среду региональное гостелевидение Китая сообщило со ссылкой на местные власти, что к 12.00 среды от этого вируса в провинции Хубэй умерло 17 человек. Несколькими часами ранее появились официальные сообщения о том, что жертв составило 9 человек.

Об Ухане, возможно, известно меньше, чем о Пекине или Шанхае, но это крупный и важный город с транспортными и экономическими связями по всему миру.

Из Уханя летают прямые авиарейсы в Лондон, Париж, Дубай и многие другие города.

Власти Китая посоветовали гражданам избегать скопления людей и не ездить в Ухань, а тем, кто уже находится там, никуда не уезжать.

"Главное - не ездите в Ухань. А тех, кто там находится, я призываю не покидать город", - сказал замглавы государственного комитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь.

Источником нового вируса, как считают власти, стал рынок в Ухане, где продавались морепродукты, птицы, змеи, кролики и другие животные. Запрет на продажу живой птицы и скота уже введен, в крупнейших транспортных узлах города усилена работа систем вентиляции; жителей, покидающих Ухань, обязали мерять температуру.

"Нам уже известно, что болезнь пришла с рынка, на котором шла незаконная торговля дикими животными. Возможно, носителем вируса было животное, а затем он перешел к человеку", - говорит директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу.

На данный момент подтверждены 440 случаев заражения вирусом, который уже распространился и на другие китайские провинции, а также проник на территорию США, Таиланда и Южной Кореи.

По словам чиновника, вирус, получивший название 2019-nCoV, передается главным образом воздушно-капельным путем.

"Хотя пути передачи вируса еще предстоит точно установить, есть вероятность, что он может мутировать, а также есть риск дальнейшего распространения эпидемии", - добавил Ли Бинь.

Более 2 тысяч человек имели контакты с инфицированными пациентами. Кроме того, как минимум 15 медицинских работников в Ухане заразились вирусом от пациентов.

Власти опасаются, что скорость распространения вируса может увеличиться, так как миллионы людей путешествуют по Китаю во время празднования Нового года по лунному календарю. Тысячи китайцев также выезжают за рубеж.

Эксперты опасаются, что многие случаи заражения все еще могут оставаться незафиксированными. По оценкам Центра анализа глобального распространения инфекций Имперского колледжа Лондона, число заражений может превышать 1700.

Как ожидается, в среду Всемирная организация здравоохранения может объявить международное чрезвычайное положение в связи с вирусом - как это было в случае с лихорадкой Эбола.

Что известно про новый вирус