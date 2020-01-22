Риск - низкий, но и в Латвии призывают быть бдительными из-за вспышки коронавируса

Согласно заявлению SPKC, центр продолжает следить за эпидемиологической ситуацией и мерами, принимаемыми в ответ на вспышку пневмонии в городе Ухань, Китай.

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний считают риск для путешественников и вероятность распространения инфекции низким, SPKC выпустила временные рекомендации для медицинских учреждений.

Предварительные рекомендации требуют от учреждений здравоохранения принятия общих мер предосторожности и мер по профилактике инфекционных заболеваний, которые передаются контактным и аэрогенным путем.

Пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию должен быть помещен в отдельное помещение, если это возможно, и перед изоляцией следует использовать хирургическую маску.

Медицинские работники при подозрении на инфекцию должны использовать средства индивидуальной защиты.

SPKC также призывает медицинские учреждения немедленно сообщать о любом случае тяжелого острого респираторного заболевания тех, кто за 14 дней до заболевания посетил Ухань или был в контакте с тем, кто заболел после посещения этого города.

В свою очередь, чтобы снизить общий риск острых респираторных инфекций, SPKC рекомендует всем путешественникам избегать тесного контакта с людьми с острыми респираторными инфекциями, часто мыть руки, особенно после контакта с больными людьми или их окружением, избегать контакта с сельскохозяйственными или с дикими животными и избегать посещения рынков, где продаются живые животные или обрабатываются трупы животных.

Однако, если во время поездки или спустя 14 дней появляются симптомы, которые указывают на респираторное заболевание - высокая температура тела, кашель, затрудненное дыхание - центр рекомендует обратиться за медицинской помощью и проинформировать врача о поездке.

Общие рекомендации по предотвращению распространения инфекции:

регулярное мытье рук,

прикрывание рта и носа при кашле и чихании,

тщательное приготовление мяса и яиц,

а также избегание тесного контакта с людьми с симптомами респираторного заболевания.

Как сообщалось, на данный момент подтверждены 440 случаев заражения вирусом, который уже распространился и на другие китайские провинции, а также проник на территорию США, Таиланда и Южной Кореи.

Более 2 тысяч человек имели контакты с инфицированными пациентами. Кроме того, как минимум 15 медицинских работников в Ухане заразились вирусом от пациентов.