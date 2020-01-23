Савицкис рассказал, сколько зарабатывает самый высокооплачиваемый игрок "Динамо"

Напомним, что во вторник "Динамо" у себя дома в овертайме уступило ХК "Сочи" со счётом 1:2. Перед началом игры в телестудии побывал Юрис Савицкий, который ответил на несколько вопросов о текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

В разговоре с экспертами в студии Савицкис рассказал, что самый высокооплачиваемый игрок "Динамо" в этом сезоне получает 400 тысяч. Правда, ​председатель совета правления не уточнил фамилию игрока и валюту - доллары или евро.

Савицкис также упомянул, что в настоящий момент около шести хоккеистов получает минимум 100 тысяч за сезон. Председатель совета правления также признался, что раньше клуб мог позволить себе платить лучшим игрокам даже 800 тысяч.

На вопрос о неудачном выступлении рижского "Динамо" в этом сезоне, Савицкис ответил, что у него нет претензий к игрокам. Нет у Савицкиса и конкретных претензий к главному тренеру команду Гирту Анкипансу, в отличие от всего тренерского штаба в целом.