Британский парламент окончательно одобрил Brexit

Уже 23 января документ может поступить на подпись к королеве Елизавете II.

"Мы обещали реализовать Brexit, и мы находимся на пути к выходу 31 января", - написал в своем Twitter министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Теперь соглашение о Brexit должен ратифицировать Европейский парламент. Предположительно, это может произойти на заседании 29 января.