Чт, 23.01.2020
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Британский парламент окончательно одобрил Brexit

Борис Джонсон

ФОТО: JESSICA TAYLOR / AFP

В среду, 22 января, верхняя палата парламента Великобритании - Палата лордов - ратифицировали ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Уже 23 января документ может поступить на подпись к королеве Елизавете II.

"Мы обещали реализовать Brexit, и мы находимся на пути к выходу 31 января", - написал в своем Twitter министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Теперь соглашение о Brexit должен ратифицировать Европейский парламент. Предположительно, это может произойти на заседании 29 января.

Выход Великобритании из ЕС должен произойти 31 января.

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