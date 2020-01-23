Британский парламент окончательно одобрил Brexit

В среду, 22 января, верхняя палата парламента Великобритании - Палата лордов - ратифицировали ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Уже 23 января документ может поступить на подпись к королеве Елизавете II.
"Мы обещали реализовать Brexit, и мы находимся на пути к выходу 31 января", - написал в своем Twitter министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.
Теперь соглашение о Brexit должен ратифицировать Европейский парламент. Предположительно, это может произойти на заседании 29 января.
Выход Великобритании из ЕС должен произойти 31 января.