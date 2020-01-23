Чт, 23.01.2020
Решив, что люди важнее паспортов, мы сможем привлечь лучшие кадры со всего мира, где бы эти люди ни жили. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

За минувшие сутки в результате пожаров погибли шесть человек
дополнено

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 пожаров, в огне погибли шесть человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В целом в этом году в результате пожаров погибли 11, пострадали - 16 человек.

Как отметила пресс-секретарь VUGD Агрита Витола, в минувшие сутки произошло несколько трагедий - пожары унесли жизнь людей в Лудзе, Риге, Резекне и Вецпиебалге.

Один человек вчера погиб в результате пожара в одноэтажном деревянном жилом доме в Лудзе. Еще один человек стал жертвой пожара в заброшенном доме в Риге. Останки трех человек были найдены после ликвидации пожара в деревянном жилом доме в Резекненском крае, а еще один человек погиб в результате пожара в Вецпиебалгском крае.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ