За минувшие сутки в результате пожаров погибли шесть человек

Один человек вчера погиб в результате пожара в одноэтажном деревянном жилом доме в Лудзе. Еще один человек стал жертвой пожара в заброшенном доме в Риге. Останки трех человек были найдены после ликвидации пожара в деревянном жилом доме в Резекненском крае, а еще один человек погиб в результате пожара в Вецпиебалгском крае.