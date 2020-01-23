Гулбис впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open. Остапенко проиграла

Матч между Остапенко и Бенчич продолжался 1 час 41 минуту и завершился победой швейцарки со счётом 7:5, 7:5.

По ходу матча Бенчич, которая занимает 7-е место в мировом рейтинге WTA, сделала четыре эйса, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов. На счету Остапенко (45 WTA) четыре подачи навылет, девять двойных ошибок и пять брейков. Счёт в личных встречах стал равным - 1:1.

Таким образом, Остапенко завершила выступления на Australian Open в одиночном разряде, заработав 70 рейтинговых очков. Белинда Бенчич в стретьей круге сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо или эстонкой Анетт Контавейт.

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Единственным латвийским теннисистом, который продолжает участие на Australian Open, остаётся Эрнест Гулбис. Во втором раунде Открытого чемпионата Австралии Гулбис обыграл словенца Альяжа Бедене - 7:5, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 20 минут и за это время 31-летний Гулбис сделал 4 брейка, 13 эйсов и дважды ошибся при подаче. Его соперник, который занимает 55-е место в рейтинге ATP, совершил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку. Счёт в личных встречах стал равным 1:1.

Отметим, что Эрнест Гулбис впервые в карьере смог выйти в в третий круг Australian Open. Кроме того, латвийский теннисист, одержавший седьмую победу в этом сезоне, вернётся в топ-200. В данный момент Эрнест занимает 256-е место.

В третьем круге турнира Гулбис сыграет либо с французом Гаэлем Монфисом, либо с хорватом Иво Карловичем.Australian Open-2020 с призовым фондом 49,1 млн долларов завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака, в мужском - серб Новак Джокович.

Australian Open-2020 с призовым фондом 49,1 млн долларов завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака, в мужском - серб Новак Джокович.

Галерея: Гулбис впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open