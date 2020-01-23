Российский комик покинул страну: его обвинили в оскорблении чувств верующих

Как пишет "Медуза", об отъезде Долгополова сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Леонид Соловьев.

Сообщается, что Долгополов принял решение покинуть страну до выяснения обстоятельств и личного спокойствия. Нынешнее местонахождение Долгополова не раскрывается.

Ранее Долгополов в интервью Юрию Дудю поделился своей позицией: политические шутки - это запрос общества. Долгополов заметил, что общество в последние годы меняется - когда он начинал выступать шесть лет назад, он не мог шутить про Путина. По его словам, на тот момент никто не шутил про президента России. "Сейчас ни на одном стендапе уже не встретишь людей, которые поддерживают Путина", - рассказал он.

Ранее в своем Instagram Долгополов написал: "Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень - два года назад на меня охотились деревенские гопники*, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь не придётся прятаться в лесу", - написал он.

*В 2017 году Долгополов на выступлении в Казани пошутил на тему названия поселка Дербышки. После ему поступили угрозы от местных жителей и требования извиниться.

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