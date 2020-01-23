Каждый год на детских площадках случаются ЧП. Как изменятся нормы безопасности

Синяки, ушибы, ссадины, серьезные переломы и глубокие раны. Это неполный список травм, которые латвийские дети получают на небезопасных детских площадках. Нарушения констатированы практически в каждом городе Латвии, а дети ежегодно получают травмы. В этом году в силу вступили нововведения, призванные изменить ситуацию.
Кратко:
Конкретные нормы безопасности, относящиеся к детским игровым площадкам, до этого года имели лишь рекомендательный характер.
Теперь после установки игрового оборудования, его должен будет проверить независимый эксперт.
Владельцам игровых площадок нужно будет провести анализ рисков игровых площадок, которые были установлены ранее.
Для введения новой системы предусмотрен переходный период - 18 месяцев.
Нововведения коснутся 1400 игровых площадок.
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