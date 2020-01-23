Пт, 24.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

Каждый год на детских площадках случаются ЧП. Как изменятся нормы безопасности

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PTAC проверил детские площадки. Проблемы - почти на всех

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Синяки, ушибы, ссадины, серьезные переломы и глубокие раны. Это неполный список травм, которые латвийские дети получают на небезопасных детских площадках. Нарушения констатированы практически в каждом городе Латвии, а дети ежегодно получают травмы. В этом году в силу вступили нововведения, призванные изменить ситуацию. 

Кратко:

Конкретные нормы безопасности, относящиеся к детским игровым площадкам, до этого года имели лишь рекомендательный характер.

Теперь после установки игрового оборудования, его должен будет проверить независимый эксперт

Владельцам игровых площадок нужно будет провести анализ рисков игровых площадок, которые были установлены ранее. 

Для введения новой системы предусмотрен переходный период - 18 месяцев.

Нововведения коснутся 1400 игровых площадок.

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PTAC проверил детские площадки. Проблемы - почти на всех

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