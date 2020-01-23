Каждый год на детских площадках случаются ЧП. Как изменятся нормы безопасности

Конкретные нормы безопасности, относящиеся к детским игровым площадкам, до этого года имели лишь рекомендательный характер.

Теперь после установки игрового оборудования, его должен будет проверить независимый эксперт.

Владельцам игровых площадок нужно будет провести анализ рисков игровых площадок, которые были установлены ранее.

Для введения новой системы предусмотрен переходный период - 18 месяцев.

Нововведения коснутся 1400 игровых площадок.