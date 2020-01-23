Принц Гарри и Меган Маркл заявили о преследовании со стороны СМИ в Канаде

В заявлении сказано, что Меган не соглашалась на эту съемку, а журналисты сфотографировали её тайно, прячась в кустах. Меган Маркл считает это харассментом.

Помимо этого, согласно словам юристов, папарацци всё время находятся возле дома Меган и Гарри. К тому же журналисты прибегают к использованию телеобъектива, пытаясь снять то, что находится во внутренних помещениях их дома.

"Есть серьезные опасения по поводу того, как папарацци водят [машину], и риск для жизни, который они создают", — прозвучало в заявлении (принцесса Диана погибла в ДТП - ее машину преследовали папарацци).

Снимки Меган Маркл были опубликованы в нескольких британских СМИ, в том числе на обложке издания The Sun.

Супруги уже не раз обвиняли СМИ в том, что они вмешиваются в их личную жизнь.

В октябре 2019 года они подали иск против издания Mail On Sunday. Принц Гарри тогда заявлял, что боится "повторения истории".

Как сообщалось, принц Гарри прибыл в Канаду, где начнется новая глава в его семейной жизни. Герцоги Сассекские Гарри и Меган отказались от королевских привилегий и собираются теперь спокойно и непублично жить со своим сыном Арчи.