В Риге выступит "девушка, поющая в автомобиле"

Кто-то знает её по многочисленным видеороликам в Интернете, где она поёт песни за рулём автомобиля, кто-то – по съёмкам в сериалах в роли оперативного сотрудника, кто-то видел её в различных музыкальных шоу и популярных телевизионных проектах, а кто-то слышал песни в её исполнении в кино.

Виктория принимала участие в таких известных проектах, как "Рождественские встречи" Аллы Борисовны Пугачевой и российской версии британского проекта The X Factor - телешоу "Фактор А" и многих других.

Участвовала в третьем сезоне шоу "Голос", где чувственным и проникновенным исполнением произведения Елены Ваенги "Шопен" заставила повернуться к себе всех наставников и стала первой за три сезона 15-ой участницей в команде Леонида Агутина.

Одним из творческих ноу-хау певицы является исполнение песен за рулём, где в прямом эфире социальных сетей звучат известные всем композиции, а также песни собственного сочинения.

Ролик, в котором Виктория исполнила песню о Родине за рулём автомобиля, покорил пользователей Интернета и за пару дней набрал 5 000 000 просмотров в социальных сетях. Чуть позже эта песня была записана в дуэте с её автором – исполнителем, заслуженным артистом России Сергеем Трофимовым.

В репертуаре Виктории большое количество авторских разноплановых композиций – от классических романсов до современной эстрады.

По мнению слушателей, эти песни проникают в самое сердце, заставляют чувствовать и сопереживать, а давно забытые хиты в исполнении Виктории обретают новую жизнь.

Многие песни в исполнении Виктории звучат в кино и сериалах.

Помимо прочего, Виктория дебютировала в кино, сыграв сотрудника Следственно-Аналитического управления Аллу Сталеву в сериале "Свидетели-2", а затем пополнила ряды команды ФЭС и предстала в образе оперуполномоченной Вероники Жилиной в легендарном сериале "СЛЕД".