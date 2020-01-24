Можно ли заразиться китайским коронавирусом через посылку
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Власти Китая закрыли больше 10 городов из-за "уханьского вируса", миллионы людей - в зоне карантина. Вирус уже унес жизни 26 человек. Более 900 - заболели.
- Болгария обвиняет в шпионаже дипломатов из России.
- Демократы в США заявили: Трамп лишил Украину 10% ее военного бюджета, чтобы добиться своих политических целей.
- Зеленский встретился с Нетаньяху.
Видео: ГЛАВНОЕ | 24.01.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.