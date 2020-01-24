Пт, 24.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке

Можно ли заразиться китайским вирусом через посылку
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TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Власти Китая закрыли больше 10 городов из-за "уханьского вируса", миллионы людей - в зоне карантина. Вирус уже унес жизни 26 человек. Более 900 - заболели.
  • Болгария обвиняет в шпионаже дипломатов из России.
  • Демократы в США заявили: Трамп лишил Украину 10% ее военного бюджета, чтобы добиться своих политических целей. 
  • Зеленский встретился с Нетаньяху.

Видео: ГЛАВНОЕ | 24.01.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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