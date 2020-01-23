Остапенко о смерти отца: "Решила сыграть в Австралии, дома мне было бы хуже"

"Я решила сыграть в Австралии, потому что так у меня появилось хоть какое-то занятие. Дома было бы хуже. Сейчас я сосредоточена на настоящем. Я выхожу на корт и просто играю", - приводит слова Остапенко GoTennis.ru со ссылкой на пресс-службу Australian Open.

Остапенко также рассказала, что общалась с белорусской Ариной Соболенко, которая недавно пережила такую же трагедию и поделилась с ней некоторыми моментами. Кроме того, латвийская теннисистка отметила, что некоторые игроки писали ей и предлагали поговорить с ними в любое время, если ей будет это необходимо.

"Это ужасное событие, особенно когда оно происходит внезапно. Когда ты знаешь, что человек болен, это другое дело. В целом терять близкого человека очень тяжело", - сказала Остапенко.

Напомним, что отец Алёны Остапенко Евгений умер 3 января 2020 года. Для теннисистки весть стала неожиданной - она застала её во время тренировок перед грядущим турниром в Окленде, Новая Зеландия.

Алёна Остапенко в данный момент находится в Мельбурне, где проходит Открытый чемпионат Австралии. К сожалению, спортсменка не смогла преодолеть второй круг соревнований в одиночном разряде, уступив швейцарке Белинде Бенчич.