Члены Кабмина: Латвия "не младший брат" и "без США безопасность невозможна"

В четверг, 23 января, в Сейме проходят ежегодные внешнеполитические дебаты. Премьер-министр Кришьянис Кариньш, чье правительство сегодня отмечает первую годовщину, заявил, что Латвия на международной арене больше не является "младшим братом", к ней прислушиваются и учитывают ее мнение.
Что говорил Кариньш?
Глава правительства отметил, что в мире существуют четыре центра власти и экономики - США, Китай, ЕС и Россия, и место Латвии в этом мире - вместе с ЕС и стратегическими союзниками по НАТО и другим организациям. "Сотрудничество с западными союзниками - основа, база для обеспечения независимости нашего государства", - сказал премьер.
В политическом аспекте Латвия является частью ЕС - богатого рынка, который пока не превратился в значимого игрока в оборонной сфере.
"Сегодня ЕС имеет куда большее значение в сфере экономики. Это также важный ценностный центр. Демократия, свобода и равенство - ценности, которым следует ЕС. У нашей страны особая роль в укреплении отношений с государствами Восточного партнерства", - сказал Кариньш.
Он напомнил, что на прошлой неделе посетил Беларусь, которая выразила желание расширять сотрудничество с Латвией, в том числе с ее портами. По словам премьера, для Латвии это вызов, потому что исторически у ее портов возникали разные сложности, бывали периоды застоя и уже много лет говорится о том, что Россия переориентирует свои грузы из латвийских портов. "Я не уверен, что все наши предприятия это понимают - нужно действовать", - сказал глава правительства.
Развитие экономики зависит от экспорта и инвестиций. Кариньш призвал всех дипломатов и Латвийское агентство инвестиций и развития понять, что приоритетом являются инвестиции западных союзников.
"Раньше Латвия была больше наблюдателем, потребителем внешней политики. В последние годы она превратилась из пассивного наблюдателя в государство, активно формирующее свою политику. Эту роль нам нужно укреплять", - сказал Кариньш.
Что говорил Ринкевич?
Потрясения в финансовом секторе в 2018 году заставили понять, что, если мы хотим, чтобы нас воспринимали как зрелое государство, то должны вести себя не как подростки, а как взрослые люди, которые осознают, что никто, кроме нас, не сделает уборку в нашем доме", - заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на ежегодных внешнеполитических дебатах в Сейме.
Он напомнил, что сегодня исполняется год с начала работы правительства Кришьяниса Кариньша. Одной из тем правительственной декларации является свобода, и это не случайно, так как цель внешней политики Латвии неизменна - содействовать безопасности, стабильности и прогнозируемости.
События во всем мире влияют на Латвию, и решение наболевших проблем возможно только путем диалога и дипломатии, сказал министр. Хотя в нормандском формате достигнуты определенные решения, ситуация на Украине кардинально не изменилась. Нельзя игнорировать и изменения климата. Чтобы уменьшить разрушительное воздействие людей на природу, лозунгов мало - необходимы действия, заявил Ринкевич.
Министр подчеркнул, что США были и будут стратегическим партнером Латвии в вопросах экономики, политики и безопасности.
"Без присутствия США безопасность Латвии и Европы невозможна", - сказал Ринкевич.
"Мы выступаем за всеобъемлющее сотрудничество в Северной Европе и Балтийском регионе. Мы поддерживаем расширение ЕС и НАТО, если выполняются все критерии. Также мы готовы сотрудничать со странами, с которыми у нас есть существенные разногласия", - заявил министр.
Он добавил, что активное участие Латвии в международных организациях является одним из инструментов для укрепления суверенитета, законности, безопасности и экономического развития, а США и другие союзники вносят неоценимый вклад в оборону Латвии.
Выход Великобритании из ЕС повлечет за собой политическую и экономическую трансформацию. Для Латвии важно укреплять тесные связи с Великобританией с учетом того, что в этой стране проживает много латвийцев, сказал Ринкевич.
Он напомнил, что Латвия состоит в ЕС уже 15 лет и стала лидером в таких вопросах, как кибербезопасность и борьба с дезинформацией. Расширение ЕС соответствует интересам Латвии.
"Хочу как можно скорее дожить до дня, когда Латвия будет больше вносить в бюджет ЕС, чем получать из него", - сказал глава МИД, добавив, что в привлечении инвестиций ЕС нужно быть более творческими и активными.
Министр напомнил свое высказывание год назад о том, что борьба с экономическими преступлениями является общепринятой нормой. Он считает, что Латвия за год сделала очень много в борьбе с отмыванием денег.
В отношениях с Россией Латвия придерживается политики "двух путей", сказал министр. "Мы не можем игнорировать концентрацию военных сил России в Калининграде, которая является открытой демонстрацией силы", - сказал он.
"Мы с уважением отдаем дань памяти миллионов жертв Второй мировой войны. В этом году отмечается 75 лет с ее окончания. Мы понимаем, что в Третьем рейхе Гитлера не было бы свободной Латвии, и в то же время осуждаем растущую в России тенденцию к оправданию преступлений Сталина", - сказал Ринкевич.