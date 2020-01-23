Члены Кабмина: Латвия "не младший брат" и "без США безопасность невозможна"

Что говорил Кариньш?

Глава правительства отметил, что в мире существуют четыре центра власти и экономики - США, Китай, ЕС и Россия, и место Латвии в этом мире - вместе с ЕС и стратегическими союзниками по НАТО и другим организациям. "Сотрудничество с западными союзниками - основа, база для обеспечения независимости нашего государства", - сказал премьер.

В политическом аспекте Латвия является частью ЕС - богатого рынка, который пока не превратился в значимого игрока в оборонной сфере.

"Сегодня ЕС имеет куда большее значение в сфере экономики. Это также важный ценностный центр. Демократия, свобода и равенство - ценности, которым следует ЕС. У нашей страны особая роль в укреплении отношений с государствами Восточного партнерства", - сказал Кариньш.

Он напомнил, что на прошлой неделе посетил Беларусь, которая выразила желание расширять сотрудничество с Латвией, в том числе с ее портами. По словам премьера, для Латвии это вызов, потому что исторически у ее портов возникали разные сложности, бывали периоды застоя и уже много лет говорится о том, что Россия переориентирует свои грузы из латвийских портов. "Я не уверен, что все наши предприятия это понимают - нужно действовать", - сказал глава правительства.

Развитие экономики зависит от экспорта и инвестиций. Кариньш призвал всех дипломатов и Латвийское агентство инвестиций и развития понять, что приоритетом являются инвестиции западных союзников.

"Раньше Латвия была больше наблюдателем, потребителем внешней политики. В последние годы она превратилась из пассивного наблюдателя в государство, активно формирующее свою политику. Эту роль нам нужно укреплять", - сказал Кариньш.

Что говорил Ринкевич?

Потрясения в финансовом секторе в 2018 году заставили понять, что, если мы хотим, чтобы нас воспринимали как зрелое государство, то должны вести себя не как подростки, а как взрослые люди, которые осознают, что никто, кроме нас, не сделает уборку в нашем доме", - заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на ежегодных внешнеполитических дебатах в Сейме.

Глава МИД Эдгар Ринкевич ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Он напомнил, что сегодня исполняется год с начала работы правительства Кришьяниса Кариньша. Одной из тем правительственной декларации является свобода, и это не случайно, так как цель внешней политики Латвии неизменна - содействовать безопасности, стабильности и прогнозируемости.

События во всем мире влияют на Латвию, и решение наболевших проблем возможно только путем диалога и дипломатии, сказал министр. Хотя в нормандском формате достигнуты определенные решения, ситуация на Украине кардинально не изменилась. Нельзя игнорировать и изменения климата. Чтобы уменьшить разрушительное воздействие людей на природу, лозунгов мало - необходимы действия, заявил Ринкевич.

Министр подчеркнул, что США были и будут стратегическим партнером Латвии в вопросах экономики, политики и безопасности.

"Без присутствия США безопасность Латвии и Европы невозможна", - сказал Ринкевич.