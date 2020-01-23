Rīgas satiksme: могут подорожать билеты и пропасть скидки

Предприятие Rīgas satiksme (RS) стоит перед важным выбором. Необходимая дотация в размере 20 млн. евро превышает то, что обещало самоуправление. Поэтому надо или повысить муниципальное финансирование, или же отказаться от льгот для пассажиров, или же повысить стоимость проезда. Об этом сообщает Latvijas radio.
Председатель Рижской думы Олег Буров сообщил, что дотация для RS останется на прежнем уровне - в размере 135 млн евро. Однако, RS просит на 20 млн больше, потому что нужно покрыть убытки, вызванные слишком низкими ценами на проезд и большим предложением льгот.
Отмечается, что затраты предприятия выросли из-за подорожания топлива, а также роста зарплат сотрудников. По подсчетам RS, себестоимость одного проезда в столичном общественном транспорте выросла до 1,35 евро, а проезд без скидки стоит 1,15 евро.
"Дело в том, что в прошлые годы себестоимость проезда была подсчитана неправильно. Много лет аккумулировался финансовый недостаток, самоуправление не погашало за перевозки некоторых групп пассажиров, у которых есть скидки", - рассказала в интервью Латвийскому радио глава правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.
С учетом того, что предприятие подало подсчеты себестоимости в Департамент финансов РД, самоуправление должно рассмотреть вопрос целиком - скидки и способности предприятия покрыть убытки.
"Если предприятию поручено перевозить пассажиров, то за это надо платить. Запланирована дотация в размере 150 млн евро, но ясности нет", - сказала Иннуса.
Она также указала, что на данный момент есть три сценария: или самоуправления увеличивает дотацию, или повышается стоимость проезда, или же упраздняются скидки для разных групп пассажиров.