Rīgas satiksme: могут подорожать билеты и пропасть скидки

Председатель Рижской думы Олег Буров сообщил, что дотация для RS останется на прежнем уровне - в размере 135 млн евро. Однако, RS просит на 20 млн больше, потому что нужно покрыть убытки, вызванные слишком низкими ценами на проезд и большим предложением льгот.

Отмечается, что затраты предприятия выросли из-за подорожания топлива, а также роста зарплат сотрудников. По подсчетам RS, себестоимость одного проезда в столичном общественном транспорте выросла до 1,35 евро, а проезд без скидки стоит 1,15 евро.

"Дело в том, что в прошлые годы себестоимость проезда была подсчитана неправильно. Много лет аккумулировался финансовый недостаток, самоуправление не погашало за перевозки некоторых групп пассажиров, у которых есть скидки", - рассказала в интервью Латвийскому радио глава правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.

С учетом того, что предприятие подало подсчеты себестоимости в Департамент финансов РД, самоуправление должно рассмотреть вопрос целиком - скидки и способности предприятия покрыть убытки.

"Если предприятию поручено перевозить пассажиров, то за это надо платить. Запланирована дотация в размере 150 млн евро, но ясности нет", - сказала Иннуса.