Единая минимальная зарплата в ЕС: что для Латвии будут означать новые стандарты?

Говоря о рисках, Филиппов подчеркивает, что важно не терять общий фокус на развитие бизнеса и экономики при одновременном повышении инвестиционной привлекательности.

Конфедерация работодателей Латвий (LDDK) порталу TVNET указала, что с января этого года Европейская комиссия начала процесс консультаций с социальными партнерами - организациями работодателей и профсоюзами - о справедливой минимальной заработной плате для работников ЕС, которые продлятся шесть недель.

"LDDK в настоящее время оценивает предложение ЕС, консультируясь со своими членами и социальными партнерами, а также считает, что:

вопрос минимальной заработной платы сейчас только на уровне дискуссий, чтобы увидеть, необходимы ли дальнейшие действия ЕС для разработки предложения.

Что говорят министерства об общих принципах установления минимальной заработной платы на уровне Европейского Союза?

Представитель министра финансов Алексис Яроцкис говорит, что идею введения единой европейской минимальной заработной платы в настоящее время трудно оценить, поскольку принципы оценки ее реалистичности и приемлемости для стран с низким уровнем дохода еще не представлены.

"Если бы предлагаемая методология учитывала реальные различия в экономическом развитии и уровне жизни между странами ЕС, то она могла бы быть приемлемой и для Латвии. Однако к такому уровню минимальной заработной платы следует относиться с осторожностью,

поскольку повышение минимальной зарплаты оказывается неподходящим (слишком быстрым) для экономики Латвии, оно может ослабить конкурентоспособность и помешать общему экономическому росту страны", - говорит Яроцкис.

Эвита Урпена, представитель Министерства экономики, также отмечает, что все еще трудно прогнозировать, как данная идея будет развиваться. Это связано с тем, что в консультационном документе Европейской комиссии механизм достижения адекватной минимальной заработной платы определяется в очень общем виде.

Она отмечает, что минимальная заработная плата считается адекватной, если она соответствует справедливому распределению заработной платы в стране и обеспечивает достойный уровень жизни.

Комментируя, как общие принципы минимальной заработной платы могут повлиять на экономическую ситуацию в Латвии и может ли она дать толчок экономическому развитию, представитель Министерства экономики сказала, что

введение общих принципов установления минимальной заработной платы в ЕС может способствовать достижению адекватной минимальной зарплаты в Латвии, что, в свою очередь, в долгосрочной перспективе может способствовать экономическому развитию, сокращению эмиграции и неравенства.

"Но это всего лишь теория: на практике важны и другие меры по улучшению доступности и качества рабочей силы, например, более широкое вовлечение граждан в обучение на протяжении всей жизни и т. д."

Что касается рисков, представитель министерства говорит, что установление минимальной заработной платы снижает неравенство в оплате труда, стимулирует работать, снижает уровень бедности и поддерживает совокупный спрос.

В свою очередь представитель Министерства благосостояния Илзе Звидриня пояснила, что в настоящее время Европейская комиссия начала (общие) консультации с социальными партнерами относительно возможной инициативы, направленной на решение проблем минимальной заработной платы. За этим также последуют мнения государств-членов ЕС, хотя некоторые из них, особенно те, в которых социальные партнеры играют важную роль в установлении заработной платы (Швеция, Дания и т. д.), уже выразили скептицизм по поводу необходимости такой инициативы.

Нынешнее предложение Европейской комиссии направлено на то, чтобы придерживаться определенных принципов при пересмотре минимальной заработной платы.

"В целом, эти предложения соответствуют системе установления минимальной заработной платы в Латвии, включая определение мнений социальных партнеров и анализ некоторых показателей. Академические и другие эксперты уже давно обсуждают принципы единой минимальной зарплаты в ЕС. Это также связано с тем, что некоторые государства-члены ЕС, которые ранее играли значительную роль для социальных партнеров в установлении заработной платы, в частности, из-за более низкого охвата социальных партнеров и обязательных генеральных соглашений, ввели минимальную заработную плату, например, в Германии", - говорит Звидриня.