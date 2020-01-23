Руководство RNP: Компания не в состоянии обеспечить услуги качественно и в срок

Напомним, Саулитиса временным председателем правления компании в ноябре прошлого года назначил Олег Буров (ЧСР).

По словам Саулитиса, когда он начал работу в RNP, наибольшее количество жалоб от жителей было связано с ограничениями компании на подачу показаний счетчиков воды в виде листовок.

Изменения коснулись большого числа пожилых клиентов, поэтому тем, кто не был готов сделать выбор в пользу электронных данных счетчиков, была предоставлена возможность подать показания счетчика на бумажных листах.

На вопрос, видел ли он какие-либо потенциальные риски коррупции или конфликта интересов в структурах компании, Саулитис рассказал, что приоритетным вопросом RNP является эффективность и выполнение процедур закупок.

В последние годы она был медленной, громоздкой и также неэффективной, так как многие закупки были без результата.

В результате во многих домах задержалось предоставление услуг или плановый ремонт.

По его мнению, многие закупки можно было бы разделить на гораздо более мелкие лоты или заключать рамочные соглашения, что позволило бы участвовать в закупках и небольшим компаниям.

"Конечно, заключить и управлять одним контрактом легче, чем пятью, но при закупках должна быть обеспечена максимальная конкуренция, поскольку это также позволит клиентам компании получать более качественное и, как мне кажется, более дешевое обслуживание", - подчеркнул Саулитис.

По его словам, правление еще не выявило прямых конфликтов интересов, но закупки - в зоне риска.

"В любом случае, принимаются меры для снижения этих рисков, но это также вопрос корпоративной культуры компании и конкретных людей", - сказал Саулитис.

С другой стороны, что касается финансового положения компании, председатель правления выразил мнение, что оно "стабильно и легко прогнозируемо в будущем", поскольку плата за управление RNP рассчитывается в соответствии с нормативными актами, ограничивающими свободу взимания.

Поскольку у компании нет существенных обязательств, все существующие коммерческие обязательства связаны с реализацией программы обновления жилья, и их влияние на финансовые показатели RNP незначительно.

"В последние годы финансовая стабильность компании, по-видимому, была сосредоточена на предоставлении качественного и комплексного управленческого обслуживания, включая эффективное расходование денег домов на ремонт. Всегда есть возможность сэкономить, но

самая большая проблема RNP на данный момент - это неспособность предоставлять услуги качественно и в срок, как этого бы хотели клиенты", рассказал Саулитис.

По его словам, запланированный аудит эффективности, который будет проведен на основе решения думы, поможет наметить направленность будущих действий по изменению этой ситуации.

По словам Саулитиса, для того, чтобы сделать работу компании более эффективной, запланированные ремонтные работы должны быть реализованы как минимум в запланированные сроки, так как в течение многих лет фактически выполненные ремонтные работы значительно отстают от запланированных, что означает, что здания не ремонтируются в соответствии с планом.