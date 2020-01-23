Что арестовывает KNAB: золото, машины, квартиры

Арестовано 19 объектов недвижимости, пять золотых слитков стоимостью примерно 100 тыс. евро, автомашины, деньги и ценные бумаги на сумму более 4,4 млн евро.

По шести процессам принято 39 решений о наложении ареста на финансовые средства и имущество, в том числе за границей. В рамках исполнения просьб иностранных правоохранительных органов арестованы финансовые средства и имущество четырех лиц.

Также в 2019 году KNAB оказал существенную помощь управлению по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями, в результате в пользу Латвии было конфисковано 29 млн евро, которые находились на счету нерезидента в Reģionāla investiciju banka.

По сравнению с 2018 годом в 2019-м количество начатых KNAB уголовных процессов выросло на 24% до 47, и это самый высокий показатель за 10 лет.

Количество процессов, переданных для уголовного преследования, уменьшилось, но это связано с тем, что KNAB расследует несколько очень сложных дел.