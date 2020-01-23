США установят визовые ограничения для беременных

Новые правила вступят в силу в пятницу, рассказали агентству АР два должностных лица.

Многие женщины прибывают в США с целью родить там ребенка, который автоматически станет гражданином США.

Эта практика абсолютно законна, и женщины часто в заявках на визу честно раскрывают свои планы и показывают подписанные договоры с врачами и больницами.

Однако администрация Трампа, которая пытается ограничить все формы иммиграции, хочет ограничить и эту практику, хоть эксперты и предупредили, что это сделать будет не легко.

Согласно конституции США, каждый, кто был рожден в США, считается гражданином США.

Регулирование туристических виз для беременных - один из способов, как эту практику ограничить.

Разработанные Госдепом США руководящие принципы требуют от заявителей, которые по мнению консульских должностных лиц, желают поехать в США, чтобы родить, должны будут доказать, что они едут в США для лечения и имеют деньги для его оплаты. К ним применяются те же самые требования, которые относятся ко всем иностранцам, прибывающим в США на лечение.

Однако не ясно, как консульские работники будут устанавливать, является ли женщина, подавшая заявку на визу, беременной или собирается забеременнеть. В ходе интервью перед выдачей визы они такие вопросы задавать не могут. Однако они должны быть способны установить, хочет ли женщина поехать в США, чтобы родить там ребенка.

Родовой туризм - прибыльный бизнес как в США, так и в других странах. Американские компании просят до 80 000 долларов (72 150 евро) за медицинскую помощь, организации места содержания и т.д.