Умер отец, обвиняемый в избиении своих шести детей в Даугавпилсе

Отец, против которого начато уголовное дело за избиение своих шестерых детей, скончался, и суд Даугавпилса продолжает рассматривать дело только против матери, сообщает агентство LETA.
Суд продолжает рассматривать уголовное дело, по которому родители обвиняются в избиении своих шестерых детей, кроме того, одному из них сломали ногу. В четверг, 23 января, в суде была допрошена обвиняемая.
Однако уголовный процесс по отношению к мужчине был закончен в связи с его смертью.
Дело попало в суд 17 февраля 2017 года.
Как ранее информировала Генпрокуратура, собранные прокуратурой доказательства свидетельствуют, что родители относились к свои малолетним детям жестоко и применяли насилие, причиняя им физические и психические страдания.
В конце 2015 года мать детей запретила им пить и есть, но, когда младший, проголодавшись, взял и спрятал бутылочку с молоком и кружку киселя, она в присутствии остальных детей начала на него ругаться и металлическим костылем нанесла несколько ударов по телу, что привело к тяжких телесным повреждениям.
Продолжая свои действия, направленные на мучения ребенка, обвиняемая намеренно сломала пострадавшему ногу.
Причиненные ребенку травмы скрывались.
Отец детей применял физическое насилие к каждому из них, избивая деревянной палкой по телу. Мать детей действия мужа не прерывала.