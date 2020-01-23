Чт, 23.01.2020
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Умер отец, обвиняемый в избиении своих шести детей в Даугавпилсе

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Отец, против которого начато уголовное дело за избиение своих шестерых детей, скончался, и суд Даугавпилса продолжает рассматривать дело только против матери, сообщает агентство LETA.

Суд продолжает рассматривать уголовное дело, по которому родители обвиняются в избиении своих шестерых детей, кроме того, одному из них сломали ногу. В четверг, 23 января, в суде была допрошена обвиняемая.

Однако уголовный процесс по отношению к мужчине был закончен в связи с его смертью.

Дело попало в суд 17 февраля 2017 года.

Как ранее информировала Генпрокуратура, собранные прокуратурой доказательства свидетельствуют, что родители относились к свои малолетним детям жестоко и применяли насилие, причиняя им физические и психические страдания.

В конце 2015 года мать детей запретила им пить и есть, но, когда младший, проголодавшись, взял и спрятал бутылочку с молоком и кружку киселя, она в присутствии остальных детей начала на него ругаться и металлическим костылем нанесла несколько ударов по телу, что привело к тяжких телесным повреждениям.

Продолжая свои действия, направленные на мучения ребенка, обвиняемая намеренно сломала пострадавшему ногу.

Причиненные ребенку травмы скрывались.

Отец детей применял физическое насилие к каждому из них, избивая деревянной палкой по телу. Мать детей действия мужа не прерывала.

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