Информация о расходах на проект нового здания СГБ - государственная тайна

Представитель Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Инта Плуминя сказала, что в связи с публичным сообщением СГБ о цели использования участка земли любую дополнительную информацию может предоставлять только пользователь, а значит, СГБ.

В СГБ вечером в четверг агентству LETA пояснили, что информация о новом проекте здания классифицирована согласно закону О государственной тайне, и у документов различные ступени классификации.

Часть информации, которая была секретной, в качестве реакции на интерес общественности к принадлежащему СГБ участку земли была деклассифицирована, и в среду вечером была включена в сообщение для СМИ. Остальная информация, связанная с упомянутым проектом, классифицирована, поэтому более подробных комментариев о проекте СГБ дать не может.

"Кроме того, обращаем внимание, что СГД понимает и уважает желание общественности улучшить городскую среду, однако найти благоприятное для всех решение в этой ситуации очень сложно, и обязанность СГБ - действовать согласно интересам национальной безопасности", - указали в службе.

Парламентский секретарь МВД Сигна Боле агентству LETA сказала, что не уполномочена комментировать вопрос о проекте здания, однако она допустила, что министр Сандис Гиргенс на следующей неделе после возвращения из командировки в Хорватию может высказать свое мнение.

Утром в четверг министр юстиции Янис Борданс допустил в интервью Латвийскому радио, что строительство служебного здания СГБ на месте бывшего велотрека Marss может обойтись более чем в 30 миллионов евро. В свою очередь уже вечером Новая консервативная партия распространила сообщение, в котором, ссылаясь на публичную информацию, упомянуло, что в МВД необходимо найти средства в размере почти 50 миллионов евро, чтобы финансировать строительство нового здания.

Напомним, в Риге, на месте бывшего велотрека Marss, построят новое здание Службы государственной безопасности (СГБ), так что инициатива девелоперов недвижимости и жителей района ВЭФ о создании в этом месте парка, видимо, будет отклонена.

Новое здание необходимо, потому что сейчас СГБ размещена в нескольких зданиях, помещения устарели и не соответствуют нуждам СГБ как спецслужбы государства, входящего в НАТО и ЕС, пояснили в учреждении.

Кабинет министров принял решение о необходимости строительства нового здания СГБ еще в 2008 году, но в 2009 году в связи с финансовым кризисом оно было отложено.