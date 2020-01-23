Жители Латвии больше всего доверяют армии и президенту, но не верят Сейму

Жители Латвии больше всего доверяют Национальным вооруженным силам (НВС) и президенту Латвии, а меньше всего - Сейму, свидетельствует опрос, проведенный Центром безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны.
В ходе опроса изучалась взаимосвязь между доверием разным учреждениям и желанием защищать государство.
По данным опроса, НВС доверяют 63% респондентов, при этом в латышских семьях армии доверяют 78%, а в русскоязычных - всего 34%. Возможно, это является одной из причин, почему представители нацменьшинств менее готовы к защите государства.
Как отмечают исследователи, важен ответ на вопрос, почему нацменьшинства так мало доверяют армии, и, чтобы ответить на него, нужно изучить, каким образом подается информация об армии в русскоязычном информационном пространстве.
Так же обстоит дело и с доверием президенту Латвии. В целом ему доверяют 52% респондентов, но в латышских семьях этот показатель составляет 60%, а в русскоязычных - 34%.
Половина опрошенных заявила, что больше всего доверяют своему самоуправлению, и тут различий между латышами и русскими нет.
Уровень доверия к правительству и парламенту в целом низкий - соответственно 30% и 27%.
В кризисной ситуации 94% респондентов доверились бы семье и друзьям, 81% - Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), 70% - Госполиции, 68% и 64% - НВС и Земессардзе.
Среди латышей НВС доверились бы 81%, Земессардзе - 79%, VUGD- 85%, полиции - 81%. Среди русскоязычных НВС доверились бы 42%, Земессардзе - 33% опрошенных.
Значительно меньше число тех, кто в кризисной ситуации доверился бы правительству и самоуправлениям - 44% и 49%, и здесь этнические различия несущественны.
Как сообщалось ранее, в случае вооруженного нападения только 31% жителей Латвии готовы защищать государство с оружием в руках, но значительно больше таких, кто готов это делать другим способом.