Потребовались гидравлические инструменты: в Видземе в ДТП погиб 19-летний парень

Молодой человек, находясь за рулем своего автомобиля марки BMW, не смог справиться с управлением и сильно врезался в дерево. Потребовались гидравлические инструменты спасателей, чтобы вытащить погибшего.

Новости о произошедшем жители поселка получили в 8 утра. Так как семья парня в поселке хорошо известно, информация распространилась быстро.

"Все его знают. Он был золотым человеком - не пил, не курил. Здесь он ездило медленно, чтобы не мешать, как другие. Этот парень не был никаким "гонщиком"", - рассказал передаче Виктор, который знал погибшего.

Причину аварии местным назвать сложно. Жители утверждают, что, возможно, на управление автомобилем повлияло состояние дорожного покрытия.

Госполиция подтвердила, что работала на месте происшествия вместе со спасателями, которые, используя гидравлические инструменты, освободили жертву из металлического плена. Мужчина погиб в автомобиле бригады медиков.

Предварительная информация полиции свидетельствует, что авария произошла во время совершения опасного маневра.

"Парень, управляя автомобилем BMW, совершал маневр обгона, обогнал два автомобиля и, возвращаясь на свою полосу, потерял управление, в результате чего врезался в дерево. Оперативные службы вызвали из одной из машин, которую он обогнал, - свидетельница, которая остановилась, когда увидела ДТП, вызвала все необходимые службы," - сообщила инспектор Видземского областного управления дорожного управления Госполиции Кристине Божевниеце.