Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, которые разбогатеют в конце января 2020 года

Телец

По словам эксперта, Тельцам повезет на этой неделе во всех сферах жизни. Павел Глоба рекомендует представителям этого знака Зодиака активно работать, но при этом не пренебрегать семейными обязанностями.

Кроме того, в период материального взлета астролог советует Тельцам не проходить мимо тех, кто нуждается в поддержке, а в отношениях - не доходить до конфликтов и идти навстречу партнеру.

Рак

Раки, по прогнозу Павла Глобы, могут столкнуться в этот период с унынием и апатией, однако сразу поймут, что

их трудности - словно картонные декорации, и устранить их не составит никакого труда. При этом не стоит рисковать,

предостерегает астролог. Время располагает к доходам, благодаря чему Раки сфокусируются на собственных желаниях и планах по их осуществлению.

Дева

Девы, как прогнозирует Павел Глоба, в конце января 2020 года осознают, что счастье нельзя получить в одну секунду. Терпеливое ожидание поможет представителям этого знака в ближайшей перспективе, а сейчас

астролог советует сосредоточиться на работе. Прибыль в этот период будет не такая явная - основные бонусы Девы получат немного позже.

Скорпион