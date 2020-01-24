Фото ⟩ Уже не замок: жилье Меган и Гарри в Канаде

На прошлой неделе британский таблоид The Sun сообщил, что бывшая королевская чета выдвинула особые параметры для дома своей мечты.

Так, по сведениям издания, дом Меган и Гарри должен находиться рядом с озером или океаном, его стоимость не должна превышать 40 миллионов долларов.

В настоящее время Гарри и Меган живут во временном доме на южной оконечности острова Ванкувер (западное побережье Канады) - в месте, известном своим покоем и небольшим населением, насчитывающим всего 12 000 человек.

Что касается резиденции Фрогмор, где до сих пор жила королевская пара, то в заявлении Букингемского дворца говорится, что здание будет продолжать служить нуждам королевской семьи.