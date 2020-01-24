Пт, 24.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке

Фото ⟩ Автобус из Эстонии не пустили в Россию из-за тайного багажа водителя

ФОТО: пресс-служба Кингисеппской таможни

Тысячи флаконов косметического средства пытались тайно провезти из Эстонии в Россию. Они прятались по всему автобусу, скрываясь даже в автомате для напитков, пишет Rus.Postimees.

ФОТО: пресс-служба Кингисеппской таможни

В четверг, 23 января, около 80 кг косметических средств пытались проехать незадекларированными в салоне автобуса, следовавшего из Эстонии в Санкт-Петербург через пункт пропуска Ивангорода, пишет портал 47news.

Спрятаны они были под сиденьем водителя, в его ручной клади, в отсеках багажа и для отдыха водителя, и даже в аппарате для приготовления горячих напитков. В общей сложности в автобусе было найдено порядка трех тысяч флаконов со средством для косметического пилинга (глубокой очистки кожи). 

Водитель рассказал, что сам никакого отношения к флаконам не имеет - просто согласился перевезти товар на территорию России и передать по адресу. 

По данному факту Кингисеппской таможней проводятся необходимые процессуальные действия, отметили в ведомстве.

ФОТО: пресс-служба Кингисеппской таможни

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