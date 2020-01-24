Пт, 24.01.2020
Решив, что люди важнее паспортов, мы сможем привлечь лучшие кадры со всего мира, где бы эти люди ни жили. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Теннис
  • Серена Уильямс выбыла из борьбы на Australian Open. Возняцки уступила в последнем матче в карьере

Серена Уильямс выбыла из борьбы на Australian Open. Возняцки уступила в последнем матче в карьере

Серена Уильямс и Цзян Ван

ФОТО: AFP/SCANPIX

Титулованная американская теннисистка Серена Уильямс не смогла преодолеть третий раунд Australian Open, проиграв китаянке Цзян Ван - 4:6, 7:6 (7:2), 5:7.

Матч между Уильямс и Ван продолжался 2 часа 41 минуту. За это время 38-летняя Уильямс один раз взяла подачу соперницы, сделала 8 эйсов и допустила четыре двойные ошибки. 28-летняя Ван сделала три брейка, два эйса и один раз ошиблась при подаче. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу китаянки.

В последний раз Серена выбывала на этой стадии Australian Open в 2006-м году, когда также не смогла преодолеть третий раунд. В 1/8 финала турнира Цзян Ван померится силами с Онс Жабер из Туниса.

Третий раунд Открытого чемпионата Австралии не смогла преодолеть также датская теннисистка Каролина Возняцки, которая проиграла Онс Жабер из Туниса - 5:7, 6:3, 5:7.

Матч между теннисистками продолжался 2 часа 7 минут. 29-летняя Возняцки четыре раза брала подачу оппонентки и выполнила один эйс. 25-летняя Онс сделала 5 брейков, 6 эйсов и 5 раз ошиблась при подаче. В личных встречах спортсменок счёт стал равным - 1:1.

Отметим, что этот матч для Возняцки стал последним в профессиональной карьере.

"Буду сильно скучать по Каро. Вообще, мне так сложно отвечать на вопросы о ней. Сейчас заплачу. Это ведь одна из моих самых близких подруг. Разумеется, мы будем видеться и дальше, но в Туре мне её будет не хватать", - приводит слова Серены GoTennis.ru со ссылкой на Fox Sports.

Australian Open-2020 с призовым фондом 49,1 млн долларов завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака, в мужском - серб Новак Джокович.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ