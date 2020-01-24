Серена Уильямс выбыла из борьбы на Australian Open. Возняцки уступила в последнем матче в карьере

Матч между Уильямс и Ван продолжался 2 часа 41 минуту. За это время 38-летняя Уильямс один раз взяла подачу соперницы, сделала 8 эйсов и допустила четыре двойные ошибки. 28-летняя Ван сделала три брейка, два эйса и один раз ошиблась при подаче. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу китаянки.

В последний раз Серена выбывала на этой стадии Australian Open в 2006-м году, когда также не смогла преодолеть третий раунд. В 1/8 финала турнира Цзян Ван померится силами с Онс Жабер из Туниса.

A gutsy display from Qiang Wang 💥💥



The No.27 seed 🇨🇳 brings Serena Williams’ #AusOpen campaign to an end, defeating the 7-time champion 6-4 6-7(2) 7-5.



🎥: @AustralianOpenpic.twitter.com/J7aeU5IS3H — Fed Cup (@FedCup) January 24, 2020

Третий раунд Открытого чемпионата Австралии не смогла преодолеть также датская теннисистка Каролина Возняцки, которая проиграла Онс Жабер из Туниса - 5:7, 6:3, 5:7.

Матч между теннисистками продолжался 2 часа 7 минут. 29-летняя Возняцки четыре раза брала подачу оппонентки и выполнила один эйс. 25-летняя Онс сделала 5 брейков, 6 эйсов и 5 раз ошиблась при подаче. В личных встречах спортсменок счёт стал равным - 1:1.

Отметим, что этот матч для Возняцки стал последним в профессиональной карьере.

"Буду сильно скучать по Каро. Вообще, мне так сложно отвечать на вопросы о ней. Сейчас заплачу. Это ведь одна из моих самых близких подруг. Разумеется, мы будем видеться и дальше, но в Туре мне её будет не хватать", - приводит слова Серены GoTennis.ru со ссылкой на Fox Sports.