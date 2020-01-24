Пт, 24.01.2020
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Видео: Похорошевшая Лолита рассказала, что у нее вызывает омерзение

Лолита Милявская

ФОТО: скриншот видео

Украинская певица Лолита Милявская порадовала своих поклонников новым видео, на котором предстала в купальнике. Соответствующий ролик опубликован на странице певицы в Instagram.

55-летняя звезда похорошела и стала выглядеть стройнее. На этот раз Лолила сняла видео после бассейна. Она объяснила, что у нее красные глаза, потому что очки пропускают воду. Кроме того, Милявская похвасталась новым купальником с длинными рукавами. 

"Всем привет! Вышла из бассейна. Глаза красные - очки пропускают воду. Ну и я в купальнике. Теперь смотрите какие купальники делают - с длинными рукавами", - сказала она. 

Звезда пояснила, что эта модель купальника идеально подходит для таких, как она, которым не нравится, когда ее тела касаются плавники проплывающих рядом рыб.

"Это вызывает омерзительное ощущение", - заверила Лолита. 

Милявская объяснила, что ее тело покрыто многочисленными родинками, поэтому подобный купальник еще и защищает от солнца. 

Ранее сообщалось, что Лолита выиграла первый суд у Дмитрия Иванова

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