"Часы судного дня" теперь показывают 100 секунд до полуночи

Часы символически показывают, насколько далека наша планета от полного уничтожения. Их создатели - организация "Бюллетень ученых-атомщиков" (BAS) - начали проект в 1947 году, чтобы предупредить об опасностях ядерной войны.

В четверг "Бюллетень ученых-атомщиков" сообщил, что стрелки были переведены в связи с тем, что увеличилась угроза распространения ядерного оружия, а также не удается ограничить климатические изменения и дезинформацию в интернете.

Это самый угрожающий показатель часов в истории их существования. В 2018 и 2019 годах они показывали два минуты до полуночи. Для сравнения, в 1991 году, когда закончилась Холодная война, они показывали 17 минут до полуночи.

Президент BAS Рейчел Бронсон сказала, что время надо начинать считать секундами, а не минутами, так как "этому моменту стоит уделить внимание". Она сказала, что во многих странах мира у власти сейчас сильные лидеры, которые "отвергают наиболее эффективные методы борьбы с комплексными угрозами".