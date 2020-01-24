США отказались выдать Великобритании жену дипломата, которая обвиняется в смертельном ДТП

Дело обвиняемой Анны Сакулас испортило близкие отношения Лондона с Вашингтоном, вызвав дебаты об ограничениях дипломатического иммунитета в делах, не связанных с национальной безопасностью.

"Мы разочарованы этим решением, которое, оказывается, отказ от правосудия", - сообщила пресс-секретарь МИД Великобритании. "Мы срочно рассматриваем наши варианты".

19-летний британец Гарри Данн в августе погиб в графстве Нортгемптоншир, когда его мотоцикл столкнулся с автомобилем, ехавшем по неправильной стороне дороги у авиабазы, которую армия США использует как центр связи.

Сакулас призналась, что управляла этим автомобилем, и британская полиция обвинила ее в причинении смерти в результате опасного вождения.

Однако она отказалась возвращаться в Великобританию, чтобы предстать перед судом, и сослалась на дипломатическую неприкосновенность.

Родители погибшего подростка в октябре посетили Белый дом, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом, которого они назвали искренним и добрым. Однако они раскритиковали попытки Белого дома организовать неожиданную встречу с Сакулас, которая была в соседней комнате вместе с фотографами.