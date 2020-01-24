В Китае новым коронавирусом заболели уже 830 человек, умерли - 25

Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что госучреждения исследует и 1072 возможных случаев заболевания.

Из 830 человек, у которых инфицирование подтверждено, 177 находились в серьезном состоянии, а 34 "были вылечены и выписаны" из больниц.

Об увеличении числа случаев заболевания и количества погибших было сообщено через несколько часов после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила не объявлять глобальную тревогу в связи с этим вирусом.

Власти Китая пытаются ограничить распространение вируса, значительные ограничения движения установлены как в городе Ухань, из которого начал распространяться вирус, так и в нескольких других городах провинции Хубей. Они касаются примерно 20 миллионов человек.

Чиновники считают, что место происхождение вируса - рынок города Ухань, где велась незаконная торговля дикими животными.

Случаи заболевания вне Китая констатированы на Тайване, Филиппинах, в Таиланде, Японии, Сингапуре, Вьетнаме, Южной Корее и США.