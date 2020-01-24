В гости к "Сказке". Как тигров, ехавших из Италии в Дагестан, спасли в Польше

Предпринимательница утверждает, что животных ей подарили, причем, говорит она, по инициативе итальянской стороны. Назвать имя дарителя она отказалась, сообщив только, что подарок был от двух братьев, которые разводят диких животных. Один, по ее словам, живет в Италии, второй часто бывает в России.

У итальянского дрессировщика Реди Монтико действительно есть младший брат, которого зовут Денни - он акробат и эквилибрист. Бывали ли представители семьи Монтико в России, неизвестно, но шоу Реди Монтико в итальянском цирке показывал российский телеканал "Культура".

"Зоопарк мы собрались делать спонтанно, - рассказала Куликовская Би-би-си. - У нас был зоомагазин, и нам один раз привезли животное, второй раз. Потом позвонил чучельник, ему из цирка отдали медведя, а у него рука не поднялась [убить медведя] - и мы животное выкупили. Потом львов, а потом мы под зоопарк выкупили землю, на которой была старая ферма".

Зоопарк "Сказка" сейчас не работает. В 2017 году туда приехали зоозащитники и потребовали закрыть его: он работал без лицензии, а животные содержались "в ужасных условиях". "Вольеры как тюремные камеры, животных кормили хорошо если раз в день", - вспоминает приезжавшая в "Сказку" с инспекцией зоозащитница из Махачкалы Ольга Вяткина.

Куликовская тогда эти претензии отвергала. Например, ей указывали, что африканский лев не должен зимой содержаться на улице, а она говорила, что лев родился в России и поэтому отлично переживает зиму и минусовые температуры.

Тем не менее сейчас рядом с бывшим зоопарком можно найти только ресторан с таким же названием - "Сказка". А вместо зоопарка сейчас просто захламленная территория.

По словам Куликовской, тигров планировалось держать в новом зоопарке на шесть гектаров неподалеку от Дербента. Куликовская говорит, что с пропитанием зверей проблем нет: "Кавказские люди едят много мяса и помогают друг другу". У зоопарка, по ее словам, есть договоры с продуктовыми базами, которые помогут с пропитанием.

Польский телеканал TVN24 попросил журналиста из Дагестана съездить на место зоопарка, о котором говорила Ирина Куликовская. Это ферма в десятке километров от Дербента, в горах и абсолютно безлюдном месте. У журналиста почти ничего не получилось снять: его автомобиль окружили выбежавшие из фермы агрессивные собаки.

В пресс-службе администрации города Дербента заявили, что "в планах города никакого зоопарка нет".

Пресс-секретарь Минприроды Дагестана Разибике Гаджиева заявила Би-би-си, что "никакими сведениями о частном зоопарке в Дербенте ведомство не располагает". По ее словам, разрешительные документы на создание такого зоопарка должен выдавать Россельхознадзор, на федеральном уровне.