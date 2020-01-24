15-летняя Коко Гауфф обыграла действующую чемпионку Australian Open

Матч между теннисистками продолжался 1 час 7 минут и завершился победой Коко Гауфф со счётом 6:3, 6:4.

За это время 22-летняя Осака один раз вязала подачу соперницы, сделала пять эйсов и допустила одну двойную ошибку. На счету Гауфф, которая занимает 67-е место в мировом рейтинге WTA, три брейка, один эйс и четыре ошибки при подаче. Счёт в личных встречах стал равным - 1:1.

"Вот это жизнь у меня, два года назад проиграла в первом круге юниорского турнира, сейчас обыграла Осаку…", - приводит слова Гауфф "Чемпионат".

Коко Гауфф стала четвёртой 15-летней теннисисткой, которой удалось дойти до четвёртого раунда Australian Open. В последний раз подобное удалось швейцарке Мартине Хингис в 1996 году.

Кроме того, Гауфф во второй раз за полгода вышла в 1/8 финала турнира "Большого шлема" и обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга.

За выход в четвертьфинал Гауфф помериться силами либо с китаянкой Чжан Шуай, либо с американкой Софией Кенин.