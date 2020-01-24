15-летняя Коко Гауфф обыграла действующую чемпионку Australian Open

Действующая чемпионка Australian Open японка Наоми Осака не смогла преодолеть барьер третьего раунда, уступив 15-летней американке Коко Гауфф.
Матч между теннисистками продолжался 1 час 7 минут и завершился победой Коко Гауфф со счётом 6:3, 6:4.
За это время 22-летняя Осака один раз вязала подачу соперницы, сделала пять эйсов и допустила одну двойную ошибку. На счету Гауфф, которая занимает 67-е место в мировом рейтинге WTA, три брейка, один эйс и четыре ошибки при подаче. Счёт в личных встречах стал равным - 1:1.
"Вот это жизнь у меня, два года назад проиграла в первом круге юниорского турнира, сейчас обыграла Осаку…", - приводит слова Гауфф "Чемпионат".
Коко Гауфф стала четвёртой 15-летней теннисисткой, которой удалось дойти до четвёртого раунда Australian Open. В последний раз подобное удалось швейцарке Мартине Хингис в 1996 году.
What. 🙆🏾♀️ pic.twitter.com/K2jERPfXGe— Coco Gauff (@CocoGauff) January 24, 2020
Кроме того, Гауфф во второй раз за полгода вышла в 1/8 финала турнира "Большого шлема" и обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга.
За выход в четвертьфинал Гауфф помериться силами либо с китаянкой Чжан Шуай, либо с американкой Софией Кенин.
Australian Open-2020 с призовым фондом 49,1 млн долларов завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака, в мужском - серб Новак Джокович.