Латвия - среди стран еврозоны, где выявляется меньше всего поддельных денег

Латвия по-прежнему входит в число тех стран еврозоны, где выявляется меньше всего подделок в расчете на душу населения, отметили в банке. К таким странам относятся также две другие страны Балтии, Финляндия, Кипр и Словакия.

Руководитель отдела денежных технологий Банка Латвии Александр Антиньш отметил, что в Латвии сохраняется тенденция уменьшения в обращении и подделок, и их суммы.

В 2019 году ущерб, причиненный из-за поддельных денежных знаков, уменьшился на 22% - с 54 300 евро в 2018 году до 42 500 евро в прошлом.

В 2019 году было выявлено 356 поддельных монет и 707 поддельных банкнот. Больше всего среди них было поддельных банкнот по 50 и 20 евро - 77% общего числа, а из монет чаще всего подделывались 2 евро - 98% общего числа поддельных монет.