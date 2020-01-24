Больницу Страдиня возглавит Риналд Муциньш

Муциньш, который в 2004 году в течение нескольких месяцев занимал должность министра здравоохранения, а позже был госсекретарем Минздрава и Министерства охраны среды и регионального развития, приступит к работе 10 февраля.

Говоря о своих задачах на посту руководителя больницы, Муциньш подчеркнул важность сплоченной команды. Он отметил, что мотивированный, компетентный персонал больницы является важным ресурсом и основой для дальнейшего развития, а пациентам необходимо обеспечить не только наилучшее лечение, но и удобные условия - пациент должен чувствовать заботу о себе и знать о том, что его ожидает в процессе лечения.