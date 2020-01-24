25 января наступает китайский Новый год: как встречать Белую Крысу

Удивительная хозяйка наступающего года, празднование которого по китайскому календарю в 2020 году выпадает на 25 января, предвещает большие перемены. Крысу, конечно, трудно назвать сдержанным и тихим животным - она, скорее, относится к числу взбалмошных и непоседливых покровителей китайского гороскопа. Но если ее не злить, то и она подарит много счастливых моментов.

Как правильно встретить китайский Новый год

По природе своей крысы отличаются особым интеллектом и активностью. Они живут в движении, а спокойствие и лень для них чужды и скучны.

Лучший вариант встречи этого года - отправиться в путешествие или короткую поездку в новое место. Главное - не сидеть на месте и стараться открывать для себя что-то новое, неизведанное и интересное, тем самым веселя покровительницу года и не давая ей скучать.

Если не получится съездить в путешествие, то можно собраться большой шумной компанией где-нибудь за городом и отлично провести время.

Тем, кто любит находиться в тихом семейном кругу, не нужно себя принуждать встречать год в некомфортной большой компании, но все же следует провести это время весело и хорошенько отдохнуть, ведь хозяйка 2020 года просто обожает общение и смену обстановки.

Поход в кафе, ресторан или даже бар - тоже неплохой способ "подмаслить" Белую Крысу и дать ей понять, что вы, как и она, не очень-то любите скуку и рады провести вечерок на людях в приятной атмосфере.

Тем же, кто собирается встречать китайский Новый год дома, в кругу семьи или же в одиночестве, эксперты советуют включить добрый семейный фильм или смешную комедию:

хоть Крыска и любит шумиху и развлечения, но тепло и домашний уют ее интересует не меньше. Главное - не встречайте год в ссорах, ругани и спорах.

Крыса этого терпеть не может.

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Что дарить близким

Самый лучший подарок в год Крысы это, конечно, ее металлический символ. Это может быть брелок, небольшой талисман, медальон или статуэтка с символикой покровительницы года.

При выборе подарка обязательно учитывайте, что предпочитает и чем увлекается одариваемый человек.

Крыска любит радовать людей, а главное- угождать им, поэтому очень важно, чтобы подарок понравился тому, для кого вы его выбираете.

Учитывайте также стоимость подарка. Крыса любит то, что подороже, но выбирайте подарок по своему кошельку, чтобы не сильно ударило по финансам. Хозяйка года не уважает запредельную бессмысленную роскошь, но и простые безделушки, которые будут валяться без дела, также не очень по душе покровительнице года.

Самое главное, чем можно порадовать Крысу - встретить Новый год, в котором она вступает в свое законное покровительство, весело и непринужденно.

Будьте в хорошем настроении, уважайте хозяйку года, радуйтесь и улыбайтесь, и тогда она подарит вам яркий, плодотворный и увлекательный год.