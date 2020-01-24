Пт, 24.01.2020
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В Калифорнии в Русскую реку вылилось 367 000 литров вина

ФОТО: Pixabay

На одной из виноделен в Северной Калифорнии произошел несчастный случай, в результате которого в реку утекло примерно 367 000 литров красного вина, сообщает CNN.

ЧП произошло в среду на винодельне Rodney Strong Vineyards.

Вино просочилось из поврежденного виносмесительного контейнера.

К ликвидации утечки были привлечены и местные спасательные службы. Несмотря на то, что утечку удалось остановить, в реку Рашен-Ривер (Русская река) утекло большое количество вина.

Утечка может привести к массовой смерти водных насекомых, что осложнит получение питания обитающей в реке рыбе.

Представители Rodney Strong Vineyards извинились за произошедшее.

Предприятие также начало внутреннее расследование и полностью сотрудничает с представителями власти.

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