На высшие достижения в спорте выделили более 7 миллионов евро

Первое в этом году заседание совета, на котором обсуждался вопрос о распределении средств из бюджетной программы "Спорт", состоялось в четверг.

Общий объем бюджета для спорта в 2020 году составляет 38,8 млн евро.

В четверг совет принял решение о распределении почти 17 млн евро, а остальные 22 млн евро распределяются в соответствии с другим порядком.