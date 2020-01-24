Пт, 24.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке
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На высшие достижения в спорте выделили более 7 миллионов евро

Алена Остапенко

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Национальный совет по спорту одобрил распределение почти 17 млн евро, более 7,3 млн евро выделив на спорт высших достижений, а 5,7 млн евро - на спортивные сооружения, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки.

Первое в этом году заседание совета, на котором обсуждался вопрос о распределении средств из бюджетной программы "Спорт", состоялось в четверг.

Общий объем бюджета для спорта в 2020 году составляет 38,8 млн евро.

В четверг совет принял решение о распределении почти 17 млн евро, а остальные 22 млн евро распределяются в соответствии с другим порядком.

Спортивным федерациям и на спортивные мероприятия совет выделил в этом году 3,1 млн евро, для организации международных спортивных мероприятий - почти полмиллиона евро.

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