На высшие достижения в спорте выделили более 7 миллионов евро

Национальный совет по спорту одобрил распределение почти 17 млн евро, более 7,3 млн евро выделив на спорт высших достижений, а 5,7 млн евро - на спортивные сооружения, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки.
Первое в этом году заседание совета, на котором обсуждался вопрос о распределении средств из бюджетной программы "Спорт", состоялось в четверг.
Общий объем бюджета для спорта в 2020 году составляет 38,8 млн евро.
В четверг совет принял решение о распределении почти 17 млн евро, а остальные 22 млн евро распределяются в соответствии с другим порядком.
Спортивным федерациям и на спортивные мероприятия совет выделил в этом году 3,1 млн евро, для организации международных спортивных мероприятий - почти полмиллиона евро.