Пт, 24.01.2020
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Хьюстон потряс сильный взрыв

ФОТО: AFP/SCANPIX

В пятницу, 24 января, в Хьюстоне, штат Техас, США, на производственном предприятии произошел сильный взрыв, который ощущался на расстоянии в несколько километров, сообщает АР со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв произошел на предприятии Watson Grinding and Manufacturing, после чего начался пожар.

Как рассказал представитель компании местному телевидению, взорвался резервуар с пропиленом.

Взрыв произошел в 4:30 по местному времени, шум был слышен по всему городу.

Полиция Хьюстона рассказала, что отреагировала на взрыв и блокировала в районе событий улицы.

Официальной информации о пострадавших нет, но KTRK-TV взяла интервью у человека, который сказал, что видел после происшествия окровавленного человека.

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