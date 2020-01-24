Хьюстон потряс сильный взрыв

В пятницу, 24 января, в Хьюстоне, штат Техас, США, на производственном предприятии произошел сильный взрыв, который ощущался на расстоянии в несколько километров, сообщает АР со ссылкой на местные СМИ.
Взрыв произошел на предприятии Watson Grinding and Manufacturing, после чего начался пожар.
Как рассказал представитель компании местному телевидению, взорвался резервуар с пропиленом.
Взрыв произошел в 4:30 по местному времени, шум был слышен по всему городу.
Полиция Хьюстона рассказала, что отреагировала на взрыв и блокировала в районе событий улицы.
Официальной информации о пострадавших нет, но KTRK-TV взяла интервью у человека, который сказал, что видел после происшествия окровавленного человека.