Хьюстон потряс сильный взрыв

Взрыв произошел на предприятии Watson Grinding and Manufacturing, после чего начался пожар.

Как рассказал представитель компании местному телевидению, взорвался резервуар с пропиленом.

Взрыв произошел в 4:30 по местному времени, шум был слышен по всему городу.

Полиция Хьюстона рассказала, что отреагировала на взрыв и блокировала в районе событий улицы.