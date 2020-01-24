В Германии произошла стрельба, есть погибшие

Еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести. Стрелок задержан, на данный момент считается, что он руководствовался личными мотивами. Местная полиция информирует, что стрелок и жертвы были знакомы.

Согласно сообщению полиции, стрелок - мужчина 1983 года рождения, и как минимум три жертвы - его близкие родственники. 19-летний подозреваемый незаконно хранил оружие.