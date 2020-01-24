В Германии произошла стрельба, есть погибшие

В западной части Германии, в городе Рот-ам-Зе, в пятницу, 24 января, произошла стрельба. Как сообщает немецкое издание Focus, погибли по меньшей мере шесть человек.
Еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести. Стрелок задержан, на данный момент считается, что он руководствовался личными мотивами. Местная полиция информирует, что стрелок и жертвы были знакомы.
Согласно сообщению полиции, стрелок - мужчина 1983 года рождения, и как минимум три жертвы - его близкие родственники. 19-летний подозреваемый незаконно хранил оружие.
Рот-ам-Зе — небольшой город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг, в нем проживают чуть больше пяти тысяч человек.