Пт, 24.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

Вентспилс: за кражу оленьих рогов - уголовное дело

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Государственная полиция просит начать уголовное преследование некоего жителя Вентспилса. Мужчина украл оленьи рога. Об этом агентству LETA сообщила представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева. 

В июне прошлого года в Госполицию поступила информация, что в Вентспилсе, на автостоянке у Вентпилсского дигитального центра, конкретно - из фотоуголка, которым мог воспользоваться любой желающий, пропал один олений рог. 

По данному факту полиция завела уголовное дело. В ходе досудебного расследования удалось выяснить возможного вора. Мужчине присвоили статус подозреваемого, рассказала Шершнева. 

Олений рог был декорацией фотоуголка, созданного в канун Лиго. Кража произошла в тот момент, когда фотоуголок заносили внутрь здания. Подозреваемый - житель Вентпилса, ранее уже попадал в поле зрения полиции и был осужден за различные преступления имущественного характера. 

На данный момент мужчина является подозреваемым по еще одному уголовному делу. К подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с арестом. 

​Согласно Уголовному закону, за кражу в небольшом размере можно получить наказание в виде лишения свободы сроком до года или краткосрочное заключение, принудительные работы или денежный штраф. Размер штрафа назначает суд. 

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