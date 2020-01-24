Вентспилс: за кражу оленьих рогов - уголовное дело

Государственная полиция просит начать уголовное преследование некоего жителя Вентспилса. Мужчина украл оленьи рога. Об этом агентству LETA сообщила представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева.
В июне прошлого года в Госполицию поступила информация, что в Вентспилсе, на автостоянке у Вентпилсского дигитального центра, конкретно - из фотоуголка, которым мог воспользоваться любой желающий, пропал один олений рог.
По данному факту полиция завела уголовное дело. В ходе досудебного расследования удалось выяснить возможного вора. Мужчине присвоили статус подозреваемого, рассказала Шершнева.
Олений рог был декорацией фотоуголка, созданного в канун Лиго. Кража произошла в тот момент, когда фотоуголок заносили внутрь здания. Подозреваемый - житель Вентпилса, ранее уже попадал в поле зрения полиции и был осужден за различные преступления имущественного характера.
На данный момент мужчина является подозреваемым по еще одному уголовному делу. К подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с арестом.
Согласно Уголовному закону, за кражу в небольшом размере можно получить наказание в виде лишения свободы сроком до года или краткосрочное заключение, принудительные работы или денежный штраф. Размер штрафа назначает суд.