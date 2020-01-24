Вентспилс: за кражу оленьих рогов - уголовное дело

В июне прошлого года в Госполицию поступила информация, что в Вентспилсе, на автостоянке у Вентпилсского дигитального центра, конкретно - из фотоуголка, которым мог воспользоваться любой желающий, пропал один олений рог.

По данному факту полиция завела уголовное дело. В ходе досудебного расследования удалось выяснить возможного вора. Мужчине присвоили статус подозреваемого, рассказала Шершнева.

Олений рог был декорацией фотоуголка, созданного в канун Лиго. Кража произошла в тот момент, когда фотоуголок заносили внутрь здания. Подозреваемый - житель Вентпилса, ранее уже попадал в поле зрения полиции и был осужден за различные преступления имущественного характера.

На данный момент мужчина является подозреваемым по еще одному уголовному делу. К подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с арестом.