Грета Тунберг фактически спасла родную трассу Михаэля Шумахера

Энергетический концерн RWE, расположенный в Северном Рейне-Вестфалии, планировал избавиться от оставшейся части Хамбахского леса, чтобы расширить принадлежащие ему шахты бурого угля.

План включал в себя не только вырубку деревьев, но и закрытие картодрома под открытым небом в Керпене. Однако, сейчас уже известно, что этого не случится, и отчасти это заслуга Тунберг. В августе 2019-го года она приехала в этот регион, чтобы поддержать протестующих против планов энергокомпании, пишет немецкий AutoBild.

ФОТО: Google Maps

Для части любителей автоспорта дальнейшая судьба картодрома в Керпене была важнее, чем и так почти полностью вырубленный Хамбахский лес, который за последние 40 лет потерял 90% своей площади. Почему? А потому, что именно на этой трассе в раннем детстве начинал свой путь Михаэль Шумахер и его младший брат Ральф. Более того, на этой трассе также работали родители спортсменов - отец Рольф был смотрителем трассы, строил картинги сыновьям, а также ремонтировал их для других, а мать Элизабет, в свою очередь, работала в местной столовой.

Именно на картодроме в Керпене Михаэль Шумахер совершенствовал свои навыки езды, что внесло свою лепту в его становлении семикратным чемпионом мира. Сам Михаэль, говоря об этой трассе, сказал, что она для него важна так же, как и родной дом.

В заключении стоит добавить, что эта трасса играет значительную роль в обучении юных немецких автоспортсменов, так как многие другие трассы под открытым небом в последние годы закрылись. В борьбе за сохранение трассы активное участие принимал также и Ральф Шумахер.