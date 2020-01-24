ВОЗ: Европа должна быть готова к коронавирусу из Китая

ВОЗ рекомендует ввести мероприятия для диагностирования заболевших людей, тестировать образцы в подозрительных случаях, обеспечить контроль за инфекциями. На данный момент Региональное европейское бюро ВОЗ идентифицирует лаборатории в Европе, которые могут проводить тестирования на предмет инфицирования коронавирусом.

На основании нынешней информации, ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на путешествия или торговлю. Также ВОЗ принял решение не объявлять глобальную тревогу в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на встрече с журналистами в Женеве заявил, что "это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией".

Тем временем, Министерство иностранных дел Латвийской Республики призывает латвийцев быть осторожными, если они намерены поехать в Китай.