ВОЗ: Европа должна быть готова к коронавирусу из Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны Европы продолжать подготовительные работы на случай, если до региона доберется коронавирус из Китая, сообщает агентство LETA.
ВОЗ рекомендует ввести мероприятия для диагностирования заболевших людей, тестировать образцы в подозрительных случаях, обеспечить контроль за инфекциями. На данный момент Региональное европейское бюро ВОЗ идентифицирует лаборатории в Европе, которые могут проводить тестирования на предмет инфицирования коронавирусом.
На основании нынешней информации, ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на путешествия или торговлю. Также ВОЗ принял решение не объявлять глобальную тревогу в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на встрече с журналистами в Женеве заявил, что "это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией".
Тем временем, Министерство иностранных дел Латвийской Республики призывает латвийцев быть осторожными, если они намерены поехать в Китай.
Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае произошла вспышка неизвестной пневмонии. Позднее медики выявили, что ее причиной послужил новый вид коронавируса. На данный момент вирус унес 26 жизней, заболели 830 человек.